Події

13:25 09.07.2022

Синоптики прогнозують короткочасні дощі в Україні в неділю вдень

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Синоптики прогнозують короткочасні дощі в Україні в неділю вдень

В Україні 10 липня вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°, у східних областях до 32°; у західних областях вночі 10-15°, вдень 19-24°.

У Києві в ніч на неділю без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень близько 25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 10 липня найвища температура вдень була 36,4 в 1885 р., найнижча вночі 6,4 в 1887 р.

У понеділок, 11 липня, в Україні невеликі, у східних та північно-східних областях помірні короткочасні дощі, грози.

Вітер західний, північно-західний (у східній частині країни південно-східний), 5-10 м/с.

Температура у західних областях вночі 7-12°, вдень 16-21°; на решті територій вночі 12-17°, на півдні та сході місцями до 21°, вдень 20-25°, у південній та східній частинах України 24-29°.

У Києві в неділю невеликий дощ. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°; вдень 21-23°.

Теги: #погода #прогноз

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