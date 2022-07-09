Минулої доби від обстрілів Донецької області загинули п’ять людей, вісім – поранені

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло 5 людей, ще 8 – було поранено, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 8 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу: 4 у Сіверську та 1 у Семигір'ї. Ще 8 людей отримали поранення", - написав Кириленко в телеграм-каналі в суботу вранці.

Він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.