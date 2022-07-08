Події

19:13 08.07.2022

Російські окупанти в п'ятницю намагалися завдати ракетного удару по Одеській області, ворожі ракети вибухнули над морем

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Російські окупанти в п'ятницю намагалися завдати ракетного удару по Одеській області, ворожі ракети вибухнули над морем

Російські окупанти намагалися завдати ракетного удару по Одеській області в п'ятницю вранці, випущені ними ракети вибухнули в повітрі над Чорним морем, повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

"Ворог намагався завдати ракетного удару по області 2 ракетами у напрямку Чорноморського узбережжя. На щастя, ракети вибухнули над морем у повітрі", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що протягом доби у п'ятницю на Одещині було знешкоджено 2 ворожі морські міни, при цьому перша була знешкоджена українськими військовими на узбережжі Чорного моря, інша – у Дністровському лимані.

"Ще раз нагадую про небезпеку та заборону перебувати у воді та на пляжах", - підсумував Марченко.

 

 

 

Теги: #ракети #одеська_область #обстріл

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