Російські окупанти в п'ятницю намагалися завдати ракетного удару по Одеській області, ворожі ракети вибухнули над морем

Російські окупанти намагалися завдати ракетного удару по Одеській області в п'ятницю вранці, випущені ними ракети вибухнули в повітрі над Чорним морем, повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

"Ворог намагався завдати ракетного удару по області 2 ракетами у напрямку Чорноморського узбережжя. На щастя, ракети вибухнули над морем у повітрі", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що протягом доби у п'ятницю на Одещині було знешкоджено 2 ворожі морські міни, при цьому перша була знешкоджена українськими військовими на узбережжі Чорного моря, інша – у Дністровському лимані.

"Ще раз нагадую про небезпеку та заборону перебувати у воді та на пляжах", - підсумував Марченко.