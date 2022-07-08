Події

18:30 08.07.2022

Від початку вторгнення російські війська завдали по Дніпропетровщині майже 400 ударів, половина з яких - ракетні

1 хв читати
Від початку вторгнення російські війська завдали по Дніпропетровщині майже 400 ударів, половина з яких - ракетні

Президент України Володимир Зеленський провів у Дніпрі нараду з питань оперативної обстановки у Дніпропетровській області, повідомляє пресслужба глави держави.

"Російські війська завдали по області майже 400 ударів, половина з яких – ракетні, навмисно цілячи по цивільній інфраструктурі, підприємствах, складах із зерном. Найбільше від обстрілів постраждав Криворізький район. Володимиру Зеленському доповіли, що внаслідок ворожих атак знищено та пошкоджено 313 житлових будинків, розбито 25 шкіл, садочків і центрів позашкільної освіти, вісім лікарень", - зазначається у повідомленні.

Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко зазначив, що ситуація в регіоні контрольована.

"На нашій території немає бойових дій, але ми постійно відчуваємо війну", - наголосив він.

Він також поінформував президента щодо допомоги Збройним силам України. З обласного бюджету на це було виділено близько 111 млн грн. Регіон також прийняв багато поранених – військових і цивільних – і надає їм усю необхідну медичну допомогу.

Крім того, Дніпропетровська область дала притулок понад 300 тис. внутрішньо переміщених осіб. Вони отримують необхідну гуманітарну допомогу та соціальні виплати.

Зеленський, у свою чергу, наголосив, що під час війни область стала справжнім гуманітарним хабом. Зокрема, відправлено майже 1,5 млн продуктових наборів у шість областей, що страждають від російської агресії.

Теги: #дніпропетровщина #удари

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:51 07.07.2022
Ворог знову обстріляв Апостолівську громаду Дніпропетровської області, пошкоджено будинки та мережу електропередач

Ворог знову обстріляв Апостолівську громаду Дніпропетровської області, пошкоджено будинки та мережу електропередач

13:55 27.06.2022
Україна завдала понад 10 точних ударів по Зміїному, вражено ще один ЗРГК "Панцир-С1" - ОК "Південь"

Україна завдала понад 10 точних ударів по Зміїному, вражено ще один ЗРГК "Панцир-С1" - ОК "Південь"

17:32 22.06.2022
Інформація про загиблого внаслідок ракетних ударів по Миколаєву не підтвердилася

Інформація про загиблого внаслідок ракетних ударів по Миколаєву не підтвердилася

12:18 19.06.2022
Кількість жертв ракетного удару по нафтобазі на Дніпропетровщині збільшилась до двох осіб

Кількість жертв ракетного удару по нафтобазі на Дніпропетровщині збільшилась до двох осіб

13:52 18.06.2022
Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу постраждали дві людини - голова ОВА

Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу постраждали дві людини - голова ОВА

11:21 06.06.2022
Ворог за добу завдав по Донеччині 11 ударів, є загиблі та поранені жителі

Ворог за добу завдав по Донеччині 11 ударів, є загиблі та поранені жителі

11:19 05.06.2022
Унаслідок нічного обстрілу в Зеленодольській громаді зруйновані і пошкоджені 8 будинків і бібліотека

Унаслідок нічного обстрілу в Зеленодольській громаді зруйновані і пошкоджені 8 будинків і бібліотека

13:31 25.05.2022
Ворог уранці завдав два ракетних удари по Покровську, поранено чотирьох цивільних

Ворог уранці завдав два ракетних удари по Покровську, поранено чотирьох цивільних

08:58 25.05.2022
Уночі агресор завдав ракетного удару по Краснопіллю, загиблих попередньо немає – голова Сумської ОВА

Уночі агресор завдав ракетного удару по Краснопіллю, загиблих попередньо немає – голова Сумської ОВА

08:27 25.05.2022
У результаті ракетного удару по Запоріжжю попередньо загинула одна людина, троє – поранено

У результаті ракетного удару по Запоріжжю попередньо загинула одна людина, троє – поранено

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Війська Білорусі ведуть розвідку на Волинському та Поліському напрямках

Росія намагалася зірвати звернення президента України до європейських парламентів - Зеленський у парламенті Словенії

Рада припинила повноваження нардепа Новинського

За оцінками УВКБ ООН, через повномасштабну війну РФ проти України 12-13 млн людей стали біженцями - Гранді

США нам допомагають, але замало, щоб перемогти – Зеленський в інтерв'ю CNN

ОСТАННЄ

Російські окупанти вбили п’ятьох цивільних і тяжко поранили дитину під час обстрілів Бахмута та Сіверська

Прем'єр Естонії піде у відставку, щоб потім очолити новий уряд

Місія ООН-Хабітат підключиться до створення оновленого генплану Харкова

Голова Верховної Ради та голова Сенату Франції підписали Декларацію про парламентське партнерство

Війська Білорусі ведуть розвідку на Волинському та Поліському напрямках

Два заступники мера Чорноморська написали заяви про звільнення після візиту до міста голови Одеської ОВА Марченко

Ексголова британського Мінфіну Ріші Сунак висунув свою кандидатуру на посаду лідера Консервативної партії

Російські окупанти в п'ятницю намагалися завдати ракетного удару по Одеській області, ворожі ракети вибухнули над морем

На Голосіївському проспекті у Києві перекрито рух через прорив водопроводу

Зеленський відвідав лікарню ім. Мечникова

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА