Країни-учасниці міжнародної конференції МАГАТЕ вимагають від РФ вивести війська із ЗАЕС та окупованої території України

Країни-учасниці міжнародної конференції під егідою МАГАТЕ у Відні у своїй спільній офіційній заяві закликали Російську Федерацію припинити незаконну війну проти України та негайно вивести війська та інший персонал з усіх її територій, зокрема із Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомило ДП "НАЕК "Енергоатом" у телеграм-каналі у п'ятницю за підсумками організованої МАГАТЕ 7-ї наради договірних сторін щодо розгляду виконання зобов'язань стосовно Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами (ВЯП та РАВ), яка з 28 червня по 8 липня відбувалася у штаб-квартирі МАГАТЕ у Відні.

"Ми продовжуємо засуджувати неспровоковані, необґрунтовані та незаконні військові агресивні дії Росії проти України, а саме невибіркові напади російських збройних сил на ядерні об'єкти України та на території навколо них, включно з окупацією Запорізької АЕС, що порушує принципи безпеки, затверджені Об'єднаною конвенцією", - зазначено в заяві країн-учасниць, процитованій НАЕК "Енергоатом".

Як наголошується в документі, внаслідок таких дій Росії під загрозою перебуває безпечне поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами, що може мати серйозні негативні наслідки для здоров'я людей та довкілля.

"Ми твердо стоїмо з Україною", - йдеться у заяві, яку підписали Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція та "Євроатом", а також Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Молдова, Україна, Боснія та Герцеговина, Ісландія, Норвегія, Грузія.

Як поінформували в "Енергоатомі", раніше делегації США, Великої Британії, Австралії та Канади висловилися на підтримку України, засудивши дії Росії, і закликали ядерну спільноту не ігнорувати загрози ядерної безпеки, спричинені війною РФ проти України, а також вжити всіх можливих заходів, щоб допомогти Україні гарантувати безпеку ядерних установок та поводження з ВЯП і РАВ.

"Крім того, вони закликали керівництво Росії негайно припинити всі ворожі дії на ядерних об'єктах в Україні, а також дозволити компетентним українським органам відновити повний контроль над усіма цими об'єктами в межах міжнародно визнаної території нашої держави", - наголосили в НАЕК.

В "Енергоатомі" нагадали, що делегація держави-агресора теж брала участь у цьому заході, і, незважаючи на зауваження з боку української делегації до організаторів, представники Росії на одному з засідань не лише зачитували свої доповіді, а й головували в низці секцій.

"З огляду на це, коли російський спікер почав виступати, всі присутні на заході атомники з України на чолі з головою Держатомрегулювання Олегом Коріковим і головним консультантом президента "Енергоатома" Олександром Моциком влаштували демарш, залишивши залу засідань і відмовившись від подальшої участі", - додали в компанії.