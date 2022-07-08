Військові ВМС ЗСУ знешкодили протикорабельну міну, яку винесло до берега на Одещині

На Одещині до узбережжя винесло протикорабельну міну, повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

"У Чорному морі поблизу узбережжя Одещини сили оборони виявили чергову дрейфуючу протикорабельну міну. Небезпечну знахідку оперативно знешкодив підрозділ Військово-морських сил Збройних сил України", - зазначається в повідомленні у фейсбуці.

Зазначається, що вже не перший випадок, коли військовослужбовці ВМС ЗСУ знищують такі небезпечні знахідки, які виносить на узбережжя Одеської області.