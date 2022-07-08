Події

16:57 08.07.2022

Канада відправляє в Україну 39 бронетранспортерів виробництва General Dynamics - ЗМІ

1 хв читати

Канада відправляє 39 броньованих машин виробництва General Dynamics як військову допомогу українським солдатам для допомоги під час російського вторгнення, повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд.

"Машини є частиною ширшого пакета військової допомоги розміром $500 млн в останньому федеральному бюджеті, у спробі додатково озброїти українських захисників модернізованою військовою технікою", - йдеться у повідомленні CBC.

39 машин призначалися для використання Збройними силами Канади, але федеральний уряд направив їх на передову після російського вторгнення в Україну.

Теги: #бтр #канада #україна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:29 08.07.2022
Канада запровадила санкції проти патріарха Кирила та голови Роскомнагляду

Канада запровадила санкції проти патріарха Кирила та голови Роскомнагляду

16:25 08.07.2022
Солідарність із українцями все ще дуже сильна, потрібно дати можливість мати хороший доступ до послуг, працевлаштування та залишатися в Європі - Гранді

Солідарність із українцями все ще дуже сильна, потрібно дати можливість мати хороший доступ до послуг, працевлаштування та залишатися в Європі - Гранді

16:07 08.07.2022
Уряд має серйозно думати про реконструкцію України - УВКБ ООН

Уряд має серйозно думати про реконструкцію України - УВКБ ООН

15:49 08.07.2022
Україна вже стає країною-членом НАТО де-факто - Резніков

Україна вже стає країною-членом НАТО де-факто - Резніков

08:57 08.07.2022
Румунія тепер може постачати газ Молдові та Україні

Румунія тепер може постачати газ Молдові та Україні

07:52 08.07.2022
За четвер окупанти один раз обстріляли Сумську область, жертв немає

За четвер окупанти один раз обстріляли Сумську область, жертв немає

07:35 08.07.2022
Голова ОГТСУ закликає Канаду та Німеччину дотримуватися санкцій і відмовитися від передання з ремонту турбіни для "Північного потоку-1"

Голова ОГТСУ закликає Канаду та Німеччину дотримуватися санкцій і відмовитися від передання з ремонту турбіни для "Північного потоку-1"

20:24 07.07.2022
Населення у червні продало валюти на $207 млн більше, ніж купило, готівковий ринок виріс у чотири рази

Населення у червні продало валюти на $207 млн більше, ніж купило, готівковий ринок виріс у чотири рази

20:02 07.07.2022
Уряд веде переговори з Фукуямою та Бальцеровичем про входження до консультаційної ради відновлення України

Уряд веде переговори з Фукуямою та Бальцеровичем про входження до консультаційної ради відновлення України

19:07 07.07.2022
Єврокомісія закликала операторів мобільного зв'язку продовжити застосовувати знижки для українців у Європі

Єврокомісія закликала операторів мобільного зв'язку продовжити застосовувати знижки для українців у Європі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Війська Білорусі ведуть розвідку на Волинському та Поліському напрямках

Росія намагалася зірвати звернення президента України до європейських парламентів - Зеленський у парламенті Словенії

Рада припинила повноваження нардепа Новинського

За оцінками УВКБ ООН, через повномасштабну війну РФ проти України 12-13 млн людей стали біженцями - Гранді

США нам допомагають, але замало, щоб перемогти – Зеленський в інтерв'ю CNN

ОСТАННЄ

Прем'єр Естонії піде у відставку, щоб потім очолити новий уряд

Місія ООН-Хабітат підключиться до створення оновленого генплану Харкова

Голова Верховної Ради та голова Сенату Франції підписали Декларацію про парламентське партнерство

Війська Білорусі ведуть розвідку на Волинському та Поліському напрямках

Два заступники мера Чорноморська написали заяви про звільнення після візиту до міста голови Одеської ОВА Марченко

Ексголова британського Мінфіну Ріші Сунак висунув свою кандидатуру на посаду лідера Консервативної партії

Російські окупанти в п'ятницю намагалися завдати ракетного удару по Одеській області, ворожі ракети вибухнули над морем

На Голосіївському проспекті у Києві перекрито рух через прорив водопроводу

Від початку вторгнення російські війська завдали по Дніпропетровщині майже 400 ударів, половина з яких - ракетні

Зеленський відвідав лікарню ім. Мечникова

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА