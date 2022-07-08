Канада відправляє в Україну 39 бронетранспортерів виробництва General Dynamics - ЗМІ

Канада відправляє 39 броньованих машин виробництва General Dynamics як військову допомогу українським солдатам для допомоги під час російського вторгнення, повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд.

"Машини є частиною ширшого пакета військової допомоги розміром $500 млн в останньому федеральному бюджеті, у спробі додатково озброїти українських захисників модернізованою військовою технікою", - йдеться у повідомленні CBC.

39 машин призначалися для використання Збройними силами Канади, але федеральний уряд направив їх на передову після російського вторгнення в Україну.