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16:53 08.07.2022

Рада дозволила комісованим рятувальникам продовжувати службу

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Рада дозволила комісованим рятувальникам продовжувати службу

Верховна Рада дозволила рятувальникам, визнаним медкомісією непридатними за станом здоров'я, продовжити службу в органах Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) до закінчення терміну контракту на посадах, не пов'язаних із ризиком для життя.

Ухвалення відповідного законопроєкту №7284 у цілому підтримали 259 народних депутатів на пленарному засіданні у п'ятницю, повідомив у своєму телеграм-каналі член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Закон надає можливість приймати на службу в органи та підрозділи ДСНС на посади, не пов'язані з підвищеним ризиком для життя або здоров'я, осіб, яких лікарсько-експертні комісії визнали непридатними до служби за станом здоров'я через захворювання (поранення) та яких було звільнено зі служби цивільного захисту. Службу для них зможуть продовжити за їхнім зверненням до закінчення терміну контракту про проходження служби цивільного захисту з можливістю підписання нового контракту. Обмеженням при цьому буде досягнення граничного віку перебування на відповідній службі.

Призначення таких осіб на посади, які не пов'язані з підвищеним ризиком для життя або здоров'я, може здійснюватися після проходження лікарської експертизи та встановлення їх придатності для служби цивільного захисту на визначених посадах. Їх перелік визначатиме центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту.

Закон посилює соціальний захист рятувальників. Зокрема, особи рядового та начальницького складу служби цивільного захисту та члени їхніх сімей зможуть мати право на пільгове отримання санаторно-курортного лікування безвідносно до розміру середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Водночас визначатимуться умови виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати ними працездатності без встановлення інвалідності та підвищення її до рівня, передбаченого аналогічною виплатою для військовослужбовців та поліцейських.

Крім цього, документ передбачає збереження виплати пенсії відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" рятувальникам, прийнятим на службу під час дії особливого періоду.

Закон також встановлює додаткові підстави звільнення зі служби цивільного захисту, зокрема у зв'язку з допущенням правопорушень, які не сумісні з подальшим її проходженням.

Теги: #служба #дснс

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