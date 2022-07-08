Мінкультури виступає за заборону ввезення будь-якої книжкової продукції з території Росії

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що Мінкультури виступає за заборону ввезення будь-якої книжкової продукції з території Російської Федерації.

"Хотів би пояснити позицію Мінкульту, ми за те, щоб заборонити ввезення будь-якої, не лише російськомовної, книжкової продукції з території Російської Федерації", - сказав Ткаченко на брифінгу в національному Медіацентрі Україна в п'ятницю.

Питання видання тих чи тих авторів російською чи українською мовою на території України, за словами міністра, належить до прав і свобод, які гарантовані Конституцією, і має бути врегульоване одночасно загалом для всіх сфер.

На його думку, складати чорні списки має Служба безпеки України, і вони мають стосуватися всіх сфер: кіно, музики, книговидання.

"Щоб не було різночитань, різних трактувань і дій у тій чи іншій сфері", - наголосив він.