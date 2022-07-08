Події

12:00 08.07.2022

Прокурор Києва: Встановлено двох російських військовослужбовців, які вбили цивільного у Гостомелі

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Прокурор Києва: Встановлено двох російських військовослужбовців, які вбили цивільного у Гостомелі

Осіб двох російських військовослужбовців, які навмисне вбили мирного жителя Гостомеля Бучанського району Київської області, встановлено в межах розслідування воєнних злочинів РФ, ними виявилися командир і солдат окупаційної армії, повідомив керівник Київської міської прокуратури Олег Кіпер.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" Кіпер розповів, що окрім Києва, столичні прокурори задіяні у розслідуванні воєнних злочинів, скоєних російськими військовими у Гостомелі, а також прилеглих селах Горенка, Мощун та Озера Гостомельської об'єднаної територіальної громади.

"Щодо Гостомеля, з допитів свідків, потерпілих ми вже встановити двох осіб - військових РФ (командира та солдата), які вчинили умисне вбивство цивільної людини в цьому місті", - повідомив столичний прокурор.

Одночасно Кіпер звернув увагу, що у розслідуванні подій в аеропорту Гостомеля, де окупанти знищили літак "Мрія", прокурори з Києва не задіяні.

Теги: #прокуратура #київ #кіпер_олег

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