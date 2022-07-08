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11:32 08.07.2022

Ворог продовжує обстрілювати з території РФ прикордоння України, вдарив із "Градів" по пасовищу з коровами - Держприкордонслужба

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Ворог продовжує обстрілювати з території РФ прикордоння України, вдарив із "Градів" по пасовищу з коровами - Держприкордонслужба

Російський агресор у четвер, 7 липня, вів вогонь по Білопільській, Шалигінській, Есманській громадах Сумської області та Новгород-Сіверській – Чернігівської області, де "Градами" було обстріляно пасовище з коровами, повідомляє Держприкордонслужба України.

"Територію Новгород-Сіверської громади, що на Чернігівщині, ворог учора обстрілював тричі. Росіяни одночасно гатили з РСЗВ та мінометів. Зафіксовано близько 120 вибухів на українській території. В одному з випадків ворожі "Гради" обстріляли пасовище, на якому пасли худобу", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.

На Сумщині Шалигінську громаду за добу росіяни обстрілювали п'ять разів. Зафіксовано ведення вогню зі стрілецької зброї та понад 40 вибухів боєприпасів із ствольної артилерії та мінометів. На території Есманської громади околиці одного з прикордонних сіл було обстріляно зі ствольної артилерії, зафіксовано дев'ять вибухів.

Пізно ввечері з російського населеного пункту Тьоткіно ворожа ствольна артилерія також зробила близько десятка пострілів по території Білопільської громади.

"Жертв серед людей чи руйнування інфраструктури внаслідок цих обстрілів не зафіксовано", - повідомили прикордонники.

 

Теги: #війна #держприкордонслужба #сумська_область

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