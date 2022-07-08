Прокурор столиці: У нас хороша взаємодія з київською владою у питаннях війни, але на корупційні порушення ми очей не закриємо

Керівник Київської міської прокуратури Олег Кіпер запевняє, що плідна взаємодія столичних правоохоронців із місцевою владою у питаннях протистояння військовій агресії РФ не означає припинення розслідувань справ про корупцію чиновників Києва.

"Без порозуміння було б дуже важко вистояти, коли під стінами столиці стояв ворог. Заради безпеки киян і спільної перемоги ми мусимо комунікувати, і з цим проблем немає. Але наша взаємодія не означає, що прокуратура закрила очі на інші питання", - сказав Кіпер в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

У цьому контексті він запевнив: "У питаннях корупції я у спокої київських чиновників точно не залишу, і вони знають мою позицію".

"Мер довіряє своїм підлеглим, не хоче вірити, що хтось з його оточення щось неправильно робить, сприймає інформацію про правопорушення дуже болісно", - зазначив прокурор.

Кіпер додав: "Агресія РФ не означає припинення розслідувань про зловживання, жодного провадження не закрито".

Він також повідомив, що офіційно звернувся до міського голови з проханням призупинити розгляд Київрадою земельних питань, окрім тих, які потребують невідкладного вирішення в умовах воєнного стану. За словами столичного прокурора, це зроблено для того, щоб не порушувати права киян на отримання інформації про земельні ділянки, щодо яких ухвалюють рішення.

"Сподіваюся отримати позитивну відповідь на цей лист", - додав Кіпер.