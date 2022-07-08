Події

09:47 08.07.2022

За добу на Харківщині від ворожих обстрілів загинули чотири мирних жителі, дев'ять поранені - Синєгубов

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За добу на Харківщині від ворожих обстрілів загинули чотири мирних жителі, дев'ять поранені - Синєгубов

Від ворожих обстрілів у Харківській області за минулу добу загинули чотири мирні жителі, дев'ять поранені, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Цієї ночі вперше за кілька тижнів не було нічних обстрілів Харкова. Але не маємо права втрачати пильність. Адже тільки вчора ввечері ворог масовано обстріляв Немишлянський район міста... Внаслідок обстрілу 3 мирних людей загинули, 5 поранені", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив, що минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати мирне населення та цивільну інфраструктуру Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Богодухівського районів області. Внаслідок обстрілів зруйновано приватні будинки та господарські будівлі, пожежі на відкритих територіях. Протягом доби у Чугуївському районі дістали поранень дві особи, ще двоє цивільних поранені та одна загибла (71-річна жінка) у Циркунах (Харківський район).

Загалом за добу в Харківській області загинули четверо людей, дев'ять – поранені.

 

Теги: #війна #харківська_область

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