Влада Японії зберігає мовчання про стан експрем'єра Абе

Влада Японії не повідомляє про стан колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе, японські ЗМІ, посилаючись на різні джерела, інформували, що у нього сталася зупинка серця, проте свідоцтво про смерть ще не підписано, пише британська The Guardian.

"Японські ЗМІ часто використовують термін "у стані серцевої недостатності" для опису ситуацій, в яких жертви вже немає в живих, але лікар ще не підписав свідоцтво про смерть. Наразі незрозуміло, чи це сталося у випадку з Абе", - повідомляє видання.

Раніше повідомлялося, що в Абе під час його виступу на передвиборчому мітингу було зроблено постріл. Підозрюваного в нападі 41-річного Ямагамі Тецуя затримано поліцією на місці події, у нього вилучено зброю.

Колишнього прем'єра було доставлено до лікарні Медичного університету Нара без свідомості.

Цьогорічний прем'єр-міністр Фуміо Кісіда перервав свою поїздку в рамках передвиборчої кампанії та екстрено повертається до Токіо.

При канцелярії прем'єр-міністра створено кризовий центр.