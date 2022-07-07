Події

21:51 07.07.2022

ВМС Британії затримали кілька суден, які таємно перевозили ракети з Ірану

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Фрегат ВМС Британії HMS Montrose раніше цього року перехоплював в Оманській затоці кілька суден, на яких перевозили ракети та ракетні двигуни з Ірану, повідомляє Associated Press (AP).

"Це вперше, коли британський корабель перехоплює судна з вантажем такої сучасної зброї з Ірану", - цитує агентство заяву посольства Британії в ОАЕ.

Йдеться про ракети класу "земля-повітря" та про двигуни, які, за даними британських військових, встановлюють на іранські крилаті ракети з дальністю польоту 1 тис. км. Раніше єменські повстанці використали ці ракети проти Саудівської Аравії.

Британська сторона при цьому зазначала, що ракети та інші військові вантажі прямували до Ємену.

За даними AP, затримання контрабандних вантажів мало місце в січні та лютому в міжнародних водах на південь від Ірану. Так, 28 січня і 25 лютого вертоліт, що піднявся з борту британського фрегата, засікав невеликі швидкохідні судна, які віддалялися від іранського берега. Потім морська піхота ВМС Британії зупиняла ці судна, обшукувала та забирала вантаж. У лютому в операції британцям сприяв ракетний есмінець ВМС США.

У свою чергу, постпредство Ірану при ООН назвало заяви Британії безпідставними і наголосило, що Тегеран ніколи не транспортував озброєння та інше військове обладнання до Ємену у порушення збройового ембарго ООН, яке діє щодо цієї країни.

Збройний конфлікт у Ємені триває з березня 2014 року. Арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією підтримує війська єменського президента Абда Раббо Мансура Хаді в їхньому протистоянні з повстанцями-хуситами, які контролюють частину країни. На Заході заявляють, що бунтівників підтримує Іран.

 

 

Теги: #британія #зброя #іран #перехоплення

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