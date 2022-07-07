Ворог знову обстріляв Апостолівську громаду Дніпропетровської області, пошкоджено будинки та мережу електропередач

У Криворізькому районі внаслідок російських обстрілів пошкоджено будинки та мережу електропередач, також спалахнуло поле, повідомила пресслужба Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

"Агресор продовжує гатити по Криворізькому району. Поцілили по селу Новосеменівка Апостолівської громади. У селі Новосеменівка пошкоджено два житлові будинки та лінію електропередач. Від обстрілу зайнялося поле", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.

Вогонь гасили п'ятеро рятувальників, задіяли один пожежно-рятувальний автомобіль. Пожежу ліквідовано. Згоріло 4,9 га стерні.