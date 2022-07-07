Спалах вітряної віспи зареєстровано у Чернівецькій області серед ВПО

Спалах вітряної віспи зареєстровано у Чернівецькій області: захворіли 20 вихованців Миколаївського обласного будинку дитини, евакуйованого з Миколаєва у березні 2022 року.

Як повідомив Центр громадського здоров'я МОЗ (ЦГЗ) з посиланням на інформацію Чернівецького обласного центру контролю та профілактики захворювань, у період із 30 червня до 4 липня до одного з кризових центрів Чернівців по медичну допомогу звернулися 20 вихованців Миколаївського обласного будинку дитини, евакуйованого у березні 2022 року.

Усі випадки захворювання з характерними симптомами вітряної віспи було зареєстровано серед дітей старшої групи від двох до чотирьох років.

"Одного малюка госпіталізовано до Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні, дев'ятнадцятеро проходять амбулаторне лікування згідно з призначеннями фахівців. За час перебування у закладі діти контактували з внутрішньо переміщеними особами з інших міст, які також мешкають у кризовому центрі", - повідомив ЦГЗ.

Кризовому центру було рекомендовано тимчасово призупинити прийом нових внутрішньо переміщених осіб.

Вітряна віспа (вітрянка) – це високоінфекційне гостре вірусне захворювання, що переважно вражає дітей. Характеризується помірною загальною інтоксикацією і плямисто-папульно-верикульозним висипом на шкірі та слизових оболонках. Це типова дитяча інфекція. Новонароджені до двох місяців мають пасивний материнський імунітет. З трьох місяців вони стають сприйнятливими до інфекції. Максимальна кількість тих, хто інфікується, припадає на вікову групу 2–4 роки.