Події

16:03 07.07.2022

На Рівненщині до скасування режиму воєнного стану заборонили продаж і запуск феєрверків і салютів, а також рух транспорту без глушників

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На Рівненщині до скасування режиму воєнного стану заборонили продаж і запуск феєрверків і салютів, а також рух транспорту без глушників

Рада оборони Рівненської області ухвалила рішення про запровадження заборони на продаж і запуск феєрверків і салютів, а також рух транспорту без глушників у регіоні до завершення режиму воєнного стану, повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"Рішенням Ради оборони області в Рівненській області заборонено: продаж і запуск феєрверків, салютів та інших піротехнічних засобів; рух транспортних засобів, у конструкції яких є система випуску відпрацьованих газів із прямотоком та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач (рух автомобілів і мотоциклів без глушників)", - написав Коваль у телеграмі в четвер.

За його словами, заборона діятиме до скасування режиму воєнного стану.

Теги: #заборона #рівненська_область

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