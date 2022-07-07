У ГУР Міноборони України підтвердили загибель командира батальйону "Волат" полку Кастуся Калиновського Івана "Бреста" Марчука

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про загибель у районі Лисичанська командира батальйону "Волат" полку ім. Кастуся Калиновського Івана Марчука із позивним "Брест".

"Під Лисичанським загинув командир батальйону "Волат" полку Кастуся Калиновського Іван Марчук із позивним "Брест". "Брест" був мужнім воїном, справжнім героєм та сильним лідером", - ідеться у повідомленні ГУР МО, оприлюдненому в четвер у телеграмі.

У ньому уточнюється, що білоруси в перших рядах стали на захист України у війні проти диктатури та власним прикладом показали ціну свободи.

"Вічна честь, "Брест"! Герої не вмирають, а твої подвиги будуть вічно жити в історії боротьби за незалежність наших народів", - підсумували в ГУР.

Напередодні про загибель Івана Марчука повідомила пресслужба полку ім. Калиновського.