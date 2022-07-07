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15:16 07.07.2022

Відомо про одного загиблого та шістьох поранених унаслідок ракетного удару по Краматорську, цифри можуть змінюватися – голова ОВА

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Відомо про одного загиблого та шістьох поранених унаслідок ракетного удару по Краматорську, цифри можуть змінюватися – голова ОВА

Одна людина загинула та шість дістали поранень унаслідок ракетного удару по центру м. Краматорська Донецької області в четвер удень, проте ці цифри не остаточні, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Від удару постраждали шість будівель, зокрема готель і житлова багатоповерхівка", - написав Кириленко у телеграмі.

За його словами, обстріл був цілеспрямованою атакою по цивільних особах. "Рашисти не зраджують собі та продовжують "воювати" з беззбройними людьми. Так триватиме, допоки ми їх не виженемо. Прошу всіх: евакуюйтеся!", - додав Кириленко.

Раніше про авіаракетний удар по Краматорську заявив мер міста Олександр Гончаренко. Він повідомив, що "є жертви", не уточнивши їх кількість.

Теги: #удар #жертви #краматорськ

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