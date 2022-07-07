Події

11:07 07.07.2022

У Миколаївському районі обстрілами знищено 50 га ячменю - ДСНС

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Поле з ячменем площею 50 га та суха трава на площі понад 300 кв. м знищені пожежами, що виникли у Миколаївському районі Миколаївської області у середу, 6 липня, повідомляється на сторінці Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області у фейсбуці.

"Унаслідок бойових дій у с. Шевченкове Миколаївського району зайнялося поле з ячменем та суха трава. Рятувальникам про це повідомили о 16:39… Пожежу ліквідовано о 18:15, вогнем ущент знищено 50 га ячменю та 300 кв. м сухої трави. Унаслідок ворожих обстрілів у Корабельному районі Миколаєва на відкритій території зайнялася суха трава. Це сталося о 17:00. Пожежу ліквідували о 18:10… на площі 4,5 га", - йдеться у повідомленні.

Загалом за добу 6 липня на території Миколаївської області було зареєстровано 18 пожеж, проте лише дві вищезгадані виникли внаслідок влучання боєприпасів та уламків від них, а решта 16 із бойовими діями не пов'язані. У двох випадках горіла пшениця на площі 2 га та 15 га відповідно, в обох випадках через необережне поводження з вогнем. Також було ліквідовано декілька займань сухої трави.

За даними ДСНС, з початку російської агресії рятувальники 3475 разів залучалися для ідентифікації та вилучення вибухонебезпечних предметів на території Миколаївської області (включаючи Миколаїв) після обстрілів, загалом вилучено 2913 боєприпасів.

Теги: #зерно #дснс #миколаївська_область

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