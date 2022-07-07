Ворог двічі атакував ракетами Одеську область

Російські ракети двічі атакували Одеську область, попередньо без жертв, повідомляє пресслужба Одеської міськради.

"Ворог двічі атакував Одеську область. Удар 2 ракетами вночі припав на 2 сільськогосподарські ангари, які зруйновані. В одному з них зберігалося близько 35 т зерна. А на світанку, під час авіаційного обльоту та розвідки Зміїного, острів атакований двома ракетами повітряного базування", - сказано у повідомленні.

Як повідомляється, суттєво пошкоджено причал, але, за попередніми даними, жертв немає.