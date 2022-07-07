Події

08:40 07.07.2022

Ворог двічі атакував ракетами Одеську область

1 хв читати
Ворог двічі атакував ракетами Одеську область

Російські ракети двічі атакували Одеську область, попередньо без жертв, повідомляє пресслужба Одеської міськради.

"Ворог двічі атакував Одеську область. Удар 2 ракетами вночі припав на 2 сільськогосподарські ангари, які зруйновані. В одному з них зберігалося близько 35 т зерна. А на світанку, під час авіаційного обльоту та розвідки Зміїного, острів атакований двома ракетами повітряного базування", - сказано у повідомленні.

Як повідомляється, суттєво пошкоджено причал, але, за попередніми даними, жертв немає.

 

 

 

Теги: #ракети #одеська_область #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:07 07.07.2022
На Донеччині загинули семеро цивільних осіб, двоє поранених у результаті ворожих обстрілів

На Донеччині загинули семеро цивільних осіб, двоє поранених у результаті ворожих обстрілів

21:04 06.07.2022
Російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область із РСЗВ, є поранені

Російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область із РСЗВ, є поранені

20:48 06.07.2022
В окупованому Скадовську вибухи, одна людина загинула, четверо поранені

В окупованому Скадовську вибухи, одна людина загинула, четверо поранені

13:47 06.07.2022
Унаслідок ворожого ракетного обстрілу на Миколаївщині загинула людина

Унаслідок ворожого ракетного обстрілу на Миколаївщині загинула людина

12:38 06.07.2022
Російські ракети влучили у приватний сектор у Торецьку, одного жителя поранено, попередньо, троє людей під завалами

Російські ракети влучили у приватний сектор у Торецьку, одного жителя поранено, попередньо, троє людей під завалами

12:26 06.07.2022
У Чугуєві рятувальники ліквідували пожежу на АЗС, спричинену ворожими обстрілами

У Чугуєві рятувальники ліквідували пожежу на АЗС, спричинену ворожими обстрілами

11:22 06.07.2022
У Харкові внаслідок ракетного удару по території вишу загинув сторож

У Харкові внаслідок ракетного удару по території вишу загинув сторож

09:38 06.07.2022
Унаслідок обстрілу Слов'янська у вівторок двоє загиблих та семеро поранених - мер

Унаслідок обстрілу Слов'янська у вівторок двоє загиблих та семеро поранених - мер

07:48 06.07.2022
Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, пошкоджено будинки

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, пошкоджено будинки

07:17 06.07.2022
За вівторок окупанти обстріляли п’ять прикордонних громад Сумської області

За вівторок окупанти обстріляли п’ять прикордонних громад Сумської області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 36 650 осіб особового складу - Генштаб

У результаті російської агресії в Україні загинули 347 дітей та майже тисяча постраждали

На фронті нарешті запрацювала західна артилерія

В окупованому Скадовську вибухи, одна людина загинула, четверо поранені

Українські військові зупинили наступ російських окупантів на декількох напрямках, змусили їх відійти - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

У Києві 6 липня зафіксовано новий температурний рекорд

У Миколаївському районі обстрілами знищено 50 га ячменю - ДСНС

Псевдокерівник Нової Каховки підозрюється у викраденні журналіста та жорстокому поводженні

Окупанти завдали ракетних ударів поблизу харківської школи для дітей із вадами зору, в регіоні за добу двоє мирних жителів загинули, одного поранено - Синєгубов

У Переяславі знесли монумент на честь 300-річчя возз'єднання України з Росією

Окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв та область, горіли поля з урожаєм - голова ОВА

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 36 650 осіб особового складу - Генштаб

У результаті російської агресії в Україні загинули 347 дітей та майже тисяча постраждали

За добу на Харківщині задокументовано понад 20 фактів руйнувань об'єктів цивільної інфраструктури, у метро затримано підозрюваного у причетності до бойовиків "ЛНР"

Росіяни проводять ротацію із залученням місцевого населення у Луганській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА