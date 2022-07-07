За добу на Харківщині задокументовано понад 20 фактів руйнувань об'єктів цивільної інфраструктури, у метро затримано підозрюваного у причетності до бойовиків "ЛНР"

Протягом минулої доби російські окупаційні війська знову атакували ракетами Харків, били із систем залпового вогню та мінометів по населених пунктах області (зокрема по Затишному, Слатиному, Калиновому, Карасівці, Бабаям і Дергачам).

"У результаті обстрілів пошкодження отримали приватні житлові будинки, об'єкти інфраструктури, будівлі сільгосппідприємств. Співробітники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали понад 20 фактів пошкодження будинків та інших споруд у результаті обстрілів і пожеж", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області .

Крім того, за добу правоохоронці разом із військовими перевірили на блокпостах понад 1300 транспортних засобів для виявлення правопорушень. Завдяки інформації від населення до відділів поліції було доставлено 15 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.

На станції метро "Проспект Гагаріна" наряд поліції виявив і затримав 39-річного громадянина, який, за даними, може бути причетний до незаконної діяльності у складі незаконного збройного формування "ЛНР". Усі обставини події з'ясовують співробітники СБУ.