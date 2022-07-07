Через ворожі обстріли на Харківщині горіли АЗС, виробнича будівля, пшеничне поле та інші цивільні об'єкти

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів, 18 із яких на ліквідацію пожеж, зокрема 7 пожеж, спричинених обстрілами.

"На території Харківщини сталося 7 пожеж, викликаних ворожими обстрілами, з яких 3 у Богодухівському, 2 у Чугуївському, 1 в Ізюмському та ще 1 у Харківському районах області. Горіли торговельна будівля та бензоколонки на АЗС, виробнича будівля, господарські будівлі, сінник, гараж, хвойна підстилка, суха трава та пшениця", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Зокрема, об 11:40 рятувальники виїжджали гасити пшеничне поле на території Барвінківської територіальної громади Ізюмського району, яке спалахнуло в результаті ворожих обстрілів. Вогонь охопив площу 1 га та господарську споруду у населеному пункті. До ліквідації пожежі було залучено відділення ДСНС із селища Барвінкове.

О 16:40 через ворожі обстріли почалася пожежа у виробничій будівлі в Калиновому Богодухівського району. Площа пожежі становила близько 900 кв.м. До ліквідації пожежі було залучено 2 одиниці техніки та 12 фахівців особового складу ДСНС.

Піротехніки ДСНС ліквідували 10 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.