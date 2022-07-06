Низка населених пунктів Запорізької області залишилися без газо- та водопостачання через бойові дії

У Запорізькій області через бойові дії без газо- та водопостачання залишилася низка населених пунктів Бердянського, Мелітопольського, Пологівського районів, а в окупованих Василівці та Пологах через пошкодження очисних споруд неочищені каналізаційні стоки потрапляють до р. Дніпро, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація (ЗОВА).

За даними відомства, внаслідок пошкодження магістрального газопроводу на Донеччині в Запорізькій області без газопостачання залишаються 48 населених пунктів на окупованих територіях Мелітопольського та Бердянського районів.

У ЗОВА зазначають, що наразі проведення аварійно-відновлювальних робіт неможливе через активні бойові дії та недопуск аварійних бригад до пошкодженого газопроводу окупантами.

Загалом, внаслідок військових дій, без газопостачання залишаються близько 90 тис. абонентів, які проживають у 110 населених пунктах регіону.

Також, багато міст і сіл області, що знаходяться в епіцентрі бойових дій, мають гостру проблему з водопостачанням. Так, внаслідок пошкодження об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства на сьогодні залишилися без води: м. Гуляйполе та прилеглі населені пункти Пологівського району, сел. Степногірськ та ближні села Василівського району, частина м. Пологи.

Крім того, в результаті ворожих обстрілів пошкоджено водопровідні мережі, артезіанські свердловини та інші об'єкти водопостачання м. Оріхів та сусідніх сіл Пологівського району.

В результаті ці населені пункти також залишилися без води. Внаслідок бойових дій у Василівському районі регіону, пошкоджено очисні споруди, що приймають каналізаційні стоки м. Василівка та Степногірська, у зв'язку з чим стоки без очищення скидаються у р. Карачокрак, після чого потрапляють у р. Дніпро.