На Львівщині затримали керівницю агентства з працевлаштування за сприяння у переправленні військовозобов'язаних за кордон

Директора агенції з працевлаштування затримали у Львові за сприяння переправленню військовозобов'язаних за кордон, повідомляє сайт головного управління Національної поліції у Львівській області.

За даними поліції, жінка організувала нелегальний канал переміщення чоловіків призовного віку за кордон. За підроблений пакет документів, який дозволяв виїхати за кордон, він вимагав 5,5 тис. доларів США.

"П'ятого липня оперативники та слідчі затримали організатора під час отримання частини обумовленої суми - 2 тисячі доларів США", - зазначено в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 332 КК України (незаконне переміщення осіб через державний кордон).