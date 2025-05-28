Судове провадження зупиняється під час мобілізації обвинуваченого, а не його захисника

Зупинення судового провадження передбачено лише у випадках, коли для проходження військової служби під час мобілізації був призваний обвинувачений, однак це положення не поширюється на мобілізацію захисника, наголошують у Верховному суді.

В повідомленні суду на сайту в середу зазначається, що такого висновку дійшов Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду (ККС ВС) за результатом розгляду справи, в якій сторона захисту засудженого вважала, що було порушено право її підзахисного на захист, оскільки суд першої інстанції безпідставно замінив засудженому мобілізованого адвоката.

За інформацією Суду, ККС ВС залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій і вказав, що з адвокат, який здійснював захист засудженого, був мобілізований до Збройних Сил України.

"У судовому засіданні місцевий суд надав засудженому час для укладення договору з іншим захисником або призначення захисника через центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, однак засуджений такою можливістю не скористався. Надалі ухвалою суду йому було призначено захисником адвоката, яка здійснювала захист з моменту призначення до видалення суду в нарадчу кімнату", - йдеться в повідомленні.

ККС ВС зазначив, що положеннями ст. 335 КПК України передбачено зупинення судового провадження лише у випадках, коли для проходження військової служби під час мобілізації був призваний обвинувачений, однак це положення не поширюється на мобілізацію захисника.

"За таких обставин призначення захисника з Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, яка брала безпосередню участь у судових засіданнях під час судового розгляду справи, відповідає вимогам закону й право на захист внаслідок заміни захисника не порушено", - резюмують у Верховному суді.