Події

19:10 06.07.2022

В окупованій частині Запорізької області виведено з ладу міст між селами Новобогданівка та Троїцьке

1 хв читати
В окупованій частині Запорізької області виведено з ладу міст між селами Новобогданівка та Троїцьке

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив про виведення з ладу мосту в районі окупованих сіл Новобогданівка та Троїцьке.

"Між Мелітополем та Токмаком втомився черговий міст. Новобогданівка - Троїцьке!", - написав Старух у телеграмі в середу.

Новобогданівку та Троїцьке з'єднують залізнична лінія, а також автомобільні дороги через трасу М18. Великих мостів у цьому відрізку немає. Одразу ж за Троїцьким залізниця через міст перетинає р.Молочна.

 

 

 

Теги: #війна #міст #запорізька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:26 06.07.2022
У Запорізькій області на касетному боєприпасі підірвався місцевий житель, він госпіталізований

У Запорізькій області на касетному боєприпасі підірвався місцевий житель, він госпіталізований

19:19 06.07.2022
Низка населених пунктів Запорізької області залишилися без газо- та водопостачання через бойові дії

Низка населених пунктів Запорізької області залишилися без газо- та водопостачання через бойові дії

18:10 06.07.2022
РФ має зупинити нелюдську, аморальну агресію проти України - прем'єр Ірландії

РФ має зупинити нелюдську, аморальну агресію проти України - прем'єр Ірландії

17:02 06.07.2022
Із початку війни агресор знищив 85 цивільних автомобілів швидкої допомоги, 105 автомобілів захопив - Ляшко

Із початку війни агресор знищив 85 цивільних автомобілів швидкої допомоги, 105 автомобілів захопив - Ляшко

16:09 06.07.2022
У ЗСУ спростували поширену російськими пропагандистами інформацію про нібито знищення HIMARS

У ЗСУ спростували поширену російськими пропагандистами інформацію про нібито знищення HIMARS

15:44 06.07.2022
З початку війни загинуло 14 українських медпрацівників, 48 поранено – Ляшко

З початку війни загинуло 14 українських медпрацівників, 48 поранено – Ляшко

14:16 06.07.2022
У Києві презентували книжку "Поезія без укриття" з віршами, написаними в перший місяць повномасштабного вторгнення РФ

У Києві презентували книжку "Поезія без укриття" з віршами, написаними в перший місяць повномасштабного вторгнення РФ

08:29 06.07.2022
У результаті агресії РФ в Україні загинуло 346 дітей, 645 – поранено

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 346 дітей, 645 – поранено

19:00 05.07.2022
Російські окупанти продовжують завдавати ракетних і артилерійських ударів по військових і цивільних об'єктах на території України

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних і артилерійських ударів по військових і цивільних об'єктах на території України

13:20 05.07.2022
ЗСУ звільнили 1028 населених пунктів, 434 вже розміновано - заступник глави ОП

ЗСУ звільнили 1028 населених пунктів, 434 вже розміновано - заступник глави ОП

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заявив, що має підтвердження про постачання до України потужної ППО

РФ має зупинити нелюдську, аморальну агресію проти України - прем'єр Ірландії

Зеленський заявив, що не має непорозумінь із Генштабом щодо обмеження переміщення військовозобов'язаних у межах країни

У районі залізничного вокзалу в Херсоні знищено склади російських окупантів - радник голови ОВА

У ЗСУ спростували поширену російськими пропагандистами інформацію про нібито знищення HIMARS

ОСТАННЄ

У Криворізькому районі горіли поля та степи після обстрілів окупантів

Зеленський уперше в історії українсько-парагвайських відносин провів розмову із президентом країни

На Львівщині затримали керівницю агентства з працевлаштування за сприяння у переправленні військовозобов'язаних за кордон

Зеленський заявив, що має підтвердження про постачання до України потужної ППО

Ірландія допоможе Україні з відновленням - прем'єр

Зеленський заявив, що не має непорозумінь із Генштабом щодо обмеження переміщення військовозобов'язаних у межах країни

Всесвітня туристична організація розглядає Україну для проведення наступного молодіжного саміту

Кулеба сумнівається, що угоду щодо розблокування експорту зерна буде укладено найближчим часом

У районі залізничного вокзалу в Херсоні знищено склади російських окупантів - радник голови ОВА

ПА ОБСЄ висловилася за створення механізму позбавлення повноважень держави-учасниці, яка порушила суверенітет іншої держави-учасниці організації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА