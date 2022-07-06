В окупованій частині Запорізької області виведено з ладу міст між селами Новобогданівка та Троїцьке

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив про виведення з ладу мосту в районі окупованих сіл Новобогданівка та Троїцьке.

"Між Мелітополем та Токмаком втомився черговий міст. Новобогданівка - Троїцьке!", - написав Старух у телеграмі в середу.

Новобогданівку та Троїцьке з'єднують залізнична лінія, а також автомобільні дороги через трасу М18. Великих мостів у цьому відрізку немає. Одразу ж за Троїцьким залізниця через міст перетинає р.Молочна.