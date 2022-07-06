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18:27 06.07.2022

Ірландія допоможе Україні з відновленням - прем'єр

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Ірландія допоможе Україні з відновленням - прем'єр

Ірландія допоможе Україні з відновленням, заявив прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін.

"Ми розуміємо, що ті люди, які наразі знайшли притулок в Ірландії, хочуть повернутися до України. Саме тому ми допомагатимемо з відновленням", - сказав Мартін на пресконференції за результатами переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Києві у середу.

Він також запевнив, що його країна допоможе Україні на шляху членства в ЄС.

"Ми завжди говорили, що місце України належить до ЄС, що ви боретеся і захищаєте цінності ЄС і взагалі Європу. Разом ми переконали Європейську комісію дати позитивну рекомендацію настільки швидко. Ви заслуговуєте на це. На шляху до цього складного процесу лідерства ми будемо разом з вами, ми намагатимемося всіляко допомогти Україні, працювати з європейськими установами та Європейською комісією, тому що ми вже маємо 50 років досвіду в ЄС. І ми дуже хочемо, щоб в Україні відбувся аналогічний процес трансформації", - зазначив Мартін.

Міністр зазначив, що Ірландія робитиме все можливе, щоб ніхто не постраждав від спроб перетворити їжу на зброю.

Теги: #відновлення #ірландія #мартін

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