Ірландія допоможе Україні з відновленням - прем'єр
Ірландія допоможе Україні з відновленням, заявив прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін.
"Ми розуміємо, що ті люди, які наразі знайшли притулок в Ірландії, хочуть повернутися до України. Саме тому ми допомагатимемо з відновленням", - сказав Мартін на пресконференції за результатами переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Києві у середу.
Він також запевнив, що його країна допоможе Україні на шляху членства в ЄС.
"Ми завжди говорили, що місце України належить до ЄС, що ви боретеся і захищаєте цінності ЄС і взагалі Європу. Разом ми переконали Європейську комісію дати позитивну рекомендацію настільки швидко. Ви заслуговуєте на це. На шляху до цього складного процесу лідерства ми будемо разом з вами, ми намагатимемося всіляко допомогти Україні, працювати з європейськими установами та Європейською комісією, тому що ми вже маємо 50 років досвіду в ЄС. І ми дуже хочемо, щоб в Україні відбувся аналогічний процес трансформації", - зазначив Мартін.
Міністр зазначив, що Ірландія робитиме все можливе, щоб ніхто не постраждав від спроб перетворити їжу на зброю.