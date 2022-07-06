Події

18:10 06.07.2022

РФ має зупинити нелюдську, аморальну агресію проти України - прем'єр Ірландії

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РФ має зупинити нелюдську, аморальну агресію проти України - прем'єр Ірландії

РФ має зупинити нелюдську, аморальну агресію проти України, заявив прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін.

"Я сьогодні побував в українських містах Київщини, і всі голови місцевих громад говорили мені, що в цих містечках не було військових баз, вони не мали військової сили. Люди просто жили там і відпочивали. На них напали, напали на мирних громадян. Для такої країни, як наша, це суцільний жах. Жах незрозумілий, ірраціональний. Це треба припинити. РФ треба донести це до відома, вони мають просто зупинити цю нелюдську аморальну агресію", - сказав Мартін на пресконференції за результатами переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Києві у середу.

Він наголосив, що використання терору проти цивільного населення - це воєнні злочини.

"Ті, хто відповідає за ці дії, ті, хто віддавали їм вказівки, будуть притягнуті до відповідальності, і саме тому ми виділили додаткове фінансування Міжнародному суду для того, щоб забезпечити подальшу роботу щодо цих злочинів", - зазначив Мартін.

Теги: #війна #ірландія #мартін

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