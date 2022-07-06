Події

12:13 06.07.2022

Прем'єр-міністр Ірландії відвідав Бучу та Бородянку

1 хв читати

Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін, який у середу, 6 червня, прибув до України з першим офіційним візитом, відвідав Бучу та Бородянку, котрі постраждали від російської окупації, повідомляє ірландське телебачення RTE.

Свій візит до України Мартін розпочав із поїздки до Бородянки - міста на околиці Києва, яке сильно постраждало від російських обстрілів. У Бородянці прем'єр оглянув багатоквартирні будинки, що обгоріли під час російського бомбардування. Потім прем'єр Ірландії завітав до міста Бучі, де йому показали братську могилу.

"Ця війна має припинитися", - наголосив він.

Мартіна до України запросив президент Зеленський минулого місяця.

Точних подробиць візиту вчора ввечері не розголошували з міркувань безпеки, але очікувалося, що Мартін вирушить до Києва наземним транспортом із Польщі.

Теги: #буча #бородянка #мартин_михол

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:01 24.06.2022
У Бучі відкрили тимчасове модульне містечко

У Бучі відкрили тимчасове модульне містечко

11:18 23.06.2022
Італія продовжить залучати кошти на відновлення Бучі - мер Бергамо

Італія продовжить залучати кошти на відновлення Бучі - мер Бергамо

12:57 21.06.2022
Бородянка після агресії РФ стала символом безглуздої жорстокості та насильства – прем'єр Люксембургу

Бородянка після агресії РФ стала символом безглуздої жорстокості та насильства – прем'єр Люксембургу

12:03 15.06.2022
Прем'єри Чорногорії та Албанії відвідали Бородянку та Ірпінь

Прем'єри Чорногорії та Албанії відвідали Бородянку та Ірпінь

16:09 13.06.2022
Естонія подарує Україні 35 автобусів - посол

Естонія подарує Україні 35 автобусів - посол

13:08 09.06.2022
Посол Великої Британії відвідала Бучу

Посол Великої Британії відвідала Бучу

12:49 08.06.2022
Медгрупа Adonis відновила роботу закритого через окупацію медичного центру у Бучі

Медгрупа Adonis відновила роботу закритого через окупацію медичного центру у Бучі

15:13 03.06.2022
Поблизу Бородянки знайдено ще одного застреленого окупантами місцевого жителя, загалом – 1314 тіл загиблих у Київській області

Поблизу Бородянки знайдено ще одного застреленого окупантами місцевого жителя, загалом – 1314 тіл загиблих у Київській області

14:01 03.06.2022
У Бородянській амбулаторії встановили сонячні станції Tesla Powerwall - Федоров

У Бородянській амбулаторії встановили сонячні станції Tesla Powerwall - Федоров

14:36 01.06.2022
У Бородянці відкрили перше у Київській області модульне містечко для ВПО

У Бородянці відкрили перше у Київській області модульне містечко для ВПО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Голова ОВА: Незважаючи на захоплення майже всієї території Луганщини, у двох населених пунктах - запеклі бої

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 36 500 військових – Генштаб ЗСУ

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 346 дітей, 645 – поранено

Українські військові придушили наступ агресора у напрямку Лозового

Зеленський: Наше завдання – вже цього року дати українцям базовий захист від ракетних ударів

ОСТАННЄ

У Чугуєві рятувальники ліквідували пожежу на АЗС, спричинену ворожими обстрілами

У Софії Київській відбулася зустріч духовенства ПЦУ та УПЦ (МП)

Омбудсмен звернувся до Зеленського у зв'язку з оприлюдненням Генштабом порядку виїзду військовозобов'язаних із місця проживання в межах України

KFC і Pizza Hut повністю йдуть із Росії

У Харкові внаслідок ракетного удару по території вишу загинув сторож

Голова ОВА: Незважаючи на захоплення майже всієї території Луганщини, у двох населених пунктах - запеклі бої

Прем'єр-міністр Ірландії прибув до Києва

Українські військові знищили дві крилаті ракети, якими росіяни намагалися атакувати Миколаївщину

Уночі з території РФ окупанти завдали ракетних ударів по Харкову, за добу в регіоні троє поранених через ворожі обстріли - Синєгубов

Перші українські військові прибули до Британії на навчання

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА