Прем'єр-міністр Ірландії відвідав Бучу та Бородянку

Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін, який у середу, 6 червня, прибув до України з першим офіційним візитом, відвідав Бучу та Бородянку, котрі постраждали від російської окупації, повідомляє ірландське телебачення RTE.

Свій візит до України Мартін розпочав із поїздки до Бородянки - міста на околиці Києва, яке сильно постраждало від російських обстрілів. У Бородянці прем'єр оглянув багатоквартирні будинки, що обгоріли під час російського бомбардування. Потім прем'єр Ірландії завітав до міста Бучі, де йому показали братську могилу.

"Ця війна має припинитися", - наголосив він.

Мартіна до України запросив президент Зеленський минулого місяця.

Точних подробиць візиту вчора ввечері не розголошували з міркувань безпеки, але очікувалося, що Мартін вирушить до Києва наземним транспортом із Польщі.