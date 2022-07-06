Події

10:42 06.07.2022

Прем'єр-міністр Ірландії прибув до Києва

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Прем'єр-міністр Ірландії прибув до Києва

Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін прибув до Києва, щоб висловити підтримку українському народу, повідомляє видання The Irish Times.

Ірландія підтримає Україну перед "аморальною і нічим не спровокованою терористичною війною" Росії, наголосив Мартін перед своїм прибуттям до Києва сьогодні вранці.

"Бомбардування та напади на мирних жителів - це ніщо інше, як воєнні злочини, і я скористаюся своїм візитом, щоб висловити підтримку Ірландією заходів, спрямованих на те, щоб притягнути до відповідальності тих, хто стоїть за цими нападами", - сказав Мартін.

Прем'єр Ірландії прибув до Києва, де очікується зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Також Мартін обговорить з українською владою, як Ірландія та ЄС можуть підтримати поточні й майбутні потреби країни.

Також уряд Ірландії повідомляє, що Мартін особисто побачить руйнування через бомбардування та цілеспрямовані напади на громадянське населення під час вторгнення та окупації російськими військами.

У заяві йдеться, що прем'єр "підтвердить повну підтримку Ірландії санкцій проти путінського режиму, шляхи України до повноправного членства в ЄС, а також нашу відданість роботі з колегами з ЄС для забезпечення відновлення України".

"Дух і рішучість українського народу надихнули всіх нас, і Ірландія надасть будь-яку підтримку на шляху України до повноправного членства в ЄС і продовжить вітати та підтримувати мирних жителів, котрі рятуються від цієї війни", - запевнив прем'єр.

Мартіна запросив в Україну минулого місяця президент Зеленський.

Точні подробиці візиту вчора ввечері не розголошувалися з міркувань безпеки, але очікувалося, що Мартін вирушить до Києва наземним транспортом із Польщі.

Теги: #україна #премєр #ірландія

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