Українські військові знищили дві крилаті ракети, якими росіяни намагалися атакувати Миколаївщину

Українські військові знищили дві російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", якими ворог намагався атакувати Миколаївську область, повідомляє Командування Повітряних сил Збройних сил України.

"6 липня близько 03:20 воїни зенітного ракетного підрозділу "Повітряне командування "Південь" знищили дві російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", якими ворог намагався атакувати Миколаївську область. Ракети було випущено з російського підводного човна в акваторії Чорного моря", - зазначено в його повідомленні у фейсбуці.