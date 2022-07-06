Главою британського МОЗ став Стівен Барклі

Новим міністром охорони здоров'я Великої Британії призначено голову апарату прем'єра Стівена Барклі, інформує The Telegraph.

"Стів Барклі став новим міністром охорони здоров'я", – пише видання.

Барклі змінить на посаді Саджида Джавіда, який раніше у вівторок оголосив про відставку.

За даними The Telegraph, новим головою британського Мінфіну може стати міністр освіти Надхім Захаві. Він може прийти на зміну Ріші Сунаку, котрий також подав у відставку.

Даунінг-стріт опублікувала послання британського прем'єра Бориса Джонсона, адресовані Джавіду та Сунаку, в якому він похвалив міністрів за те, що вони не ухиляються від жорстких рішень.

"Нам вас дуже не вистачатиме", - заявив Джонсон.

Раніше у вівторок глава Мінфіну Великої Британії Ріші Сунак та міністр охорони здоров'я Саджид Джавід заявили, що йдуть у відставку, оскільки вважають, що британському уряду необхідні зміни.

У червні консерватори не змогли набрати достатньої кількості голосів для винесення недовіри Джонсону через скандальні вечірки на Даунінг-стріт у період локдауну через COVID-19. Джонсон залишився на посаді прем'єр-міністра, проте недовіру йому висловили 148 однопартійців - на 32 менше, ніж вимагалося для винесення недовіри.