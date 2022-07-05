Глави Мінфіну та МОЗ Великої Британії подали у відставку

Глава Мінфіну Великої Британії Ріші Сунак та міністр охорони здоров'я Саджид Джавід у вівторок заявили про відставку, оскільки вважають, що британському уряду необхідні зміни.

"Я розумію, що це може бути моя остання робота на посаді міністра, але я вважаю, що боротися за стандарти варто, і саме тому я йду у відставку", - написав Сунак у своєму твіттері.

Він додав, що "справедливо очікувати, що правління країною здійснюватиметься належним чином – компетентно та серйозно".

У посланні прем'єру Сунак заявив йому про свою відданість. "У ситуаціях, коли я особисто висловлював вам незгоду, я підтримував вас публічно", - написав Сунак.

"Я твердо впевнений у тому, що суспільство готове почути правду. (...) Під час підготовки до нашої спільної промови з економіки, яка була запланована на наступний тиждень, мені стало зрозуміло, що наші підходи докорінно різняться", - наголосив він.

Він додав, що із жалем залишає уряд, проте дійшов висновку, що "так продовжуватися більше не може".

Саджид Джавід заявив, що більше не підтримує уряд Бориса Джонсона.

"Я із жалем повинен відзначити, що для мене очевидно, що ситуація в країні не зміниться під вашим керівництвом, ви втратили мою довіру", - додав міністр.

Він наголосив, що для нього було величезною честю обіймати посаду голови МОЗ, але зазначив, що "більше продовжувати виконувати обов'язки з чистою совістю неможливо".

У червні консерватори не змогли набрати достатньої кількості голосів для винесення недовіри Джонсону через скандальні вечірки на Даунінг-стріт у період локдауну через COVID-19. Джонсон залишився на посаді прем'єр-міністра, проте недовіру йому висловили 148 однопартійців - на 32 менше, ніж вимагалося для винесення недовіри.