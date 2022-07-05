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21:37 05.07.2022

Зеленський доручив голові Міноборони, начальнику Генштабу та головкому ЗСУ доповісти деталі обмеження пересування військовозобов'язаних

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Зеленський доручив голові Міноборони, начальнику Генштабу та головкому ЗСУ доповісти деталі обмеження пересування військовозобов'язаних

Президент України Володимир Зеленський доручив вищому військовому керівництву країни доповісти про порядок видачі т.зв. "дозволів", для військовозобов'язаних, призовників і резервістів.

"Доручив міністру оборони, начальнику Генштабу та головнокомандувачу ЗСУ завтра доповісти мені всі деталі щодо рішення про затвердження порядку отримання якихось дозволів для військовозобов'язаних, призовників і резервістів", - сказав Зеленський у відеозверненні у вівторок.

Він також попросив Генеральний штаб України "надалі не ухвалювати без нього подібних рішень".

Раніше у вівторок стало відомо, що Генеральний штаб Збройних сил України розробив порядок надання дозволу на виїзд військовозобов'язаним під час воєнного стану.

Так, для виїзду за межі своєї області вони мають отримати дозвіл у територіальних центрах комплектування. Такий дозвіл діятиме 30 діб, а надалі його знову можна буде отримати в ТЦК.

Пізніше група народних депутатів запропонувала законодавчо уточнити порядок виїзду призовників, військовозобов'язаних і резервістів із місця проживання в межах України.

 

 

Теги: #президент #доручення

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