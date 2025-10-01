Зеленський доручив з'ясувати причини жахливих наслідків негоди в Одесі, 3 жовтня очікує на доповідь

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Президент України Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку роботи в Одесі, "усіх фактів, що передували трагедії та могли спричинити такі значні негативні наслідки".

"Сьогодні віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба доповів щодо ситуації в місті, з’ясування обставин такого масштабу трагедії. Доручив йому провести повну перевірку роботи в Одесі, усіх фактів, що передували трагедії та могли спричинити такі значні негативні наслідки. Цієї п’ятниці очікую на детальну доповідь", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Президент висловив співчуття рідним та близьким загиблих. "Жахлива ситуація в Одесі цими днями – дев’ять людей загинули від стихійного лиха, серед них дитина. (…) Перевіряють інформацію щодо ще однієї людини, доля якої наразі невідома", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, потужна негода в Одесі та Одеському районі призвела до загибелі дев’яти людей, серед яких - одна дитина, майже добу рятувальники ліквідовують її наслідки.

"Всю ніч рятувальники допомагали евакуювати людей з водяних пасток, вилучати автівки, відкачувати воду з будівель та шукати зниклу дівчину, яку й знайшли о 7 ранку. На місці пошуку працювала психолог ДСНС", – повідомляє пресслужба ДСНС України.

Всього врятовано 362 особи та евакуйовано 227 транспортних засобів. До робіт залучено 255 рятувальників та 68 од. техніки. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.