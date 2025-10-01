Інтерфакс-Україна
Події
12:35 01.10.2025

Зеленський доручив з'ясувати причини жахливих наслідків негоди в Одесі, 3 жовтня очікує на доповідь

1 хв читати
Зеленський доручив з'ясувати причини жахливих наслідків негоди в Одесі, 3 жовтня очікує на доповідь
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Президент України Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку роботи в Одесі, "усіх фактів, що передували трагедії та могли спричинити такі значні негативні наслідки".

"Сьогодні віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба доповів щодо ситуації в місті, з’ясування обставин такого масштабу трагедії. Доручив йому провести повну перевірку роботи в Одесі, усіх фактів, що передували трагедії та могли спричинити такі значні негативні наслідки. Цієї п’ятниці очікую на детальну доповідь", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Президент висловив співчуття рідним та близьким загиблих. "Жахлива ситуація в Одесі цими днями – дев’ять людей загинули від стихійного лиха, серед них дитина. (…) Перевіряють інформацію щодо ще однієї людини, доля якої наразі невідома", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, потужна негода в Одесі та Одеському районі призвела до загибелі дев’яти людей, серед яких - одна дитина, майже добу рятувальники ліквідовують її наслідки.

"Всю ніч рятувальники допомагали евакуювати людей з водяних пасток, вилучати автівки, відкачувати воду з будівель та шукати зниклу дівчину, яку й знайшли о 7 ранку. На місці пошуку працювала психолог ДСНС", – повідомляє пресслужба ДСНС України.

Всього врятовано 362 особи та евакуйовано 227 транспортних засобів. До робіт залучено 255 рятувальників та 68 од. техніки. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.

Теги: #доручення #одеса #негода #жертви

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:52 01.10.2025
Волонтери УЧХ рятували людей із підтоплених районів Одеси

Волонтери УЧХ рятували людей із підтоплених районів Одеси

09:19 01.10.2025
Пасажирські поїзди продовжують рух до/з Одеси попри негоду, можливі незначні затримки – УЗ

Пасажирські поїзди продовжують рух до/з Одеси попри негоду, можливі незначні затримки – УЗ

07:46 01.10.2025
ДСНС: Унаслідок негоди в Одесі загинули дев’ять осіб, з них одна дитина

ДСНС: Унаслідок негоди в Одесі загинули дев’ять осіб, з них одна дитина

01:08 01.10.2025
В Одесі за 7 годин випала майже двомісячна норма опадів — мер

В Одесі за 7 годин випала майже двомісячна норма опадів — мер

21:45 30.09.2025
До ліквідації наслідків негоди на Одещині залучено понад 500 осіб, наступна доба також буде складною

До ліквідації наслідків негоди на Одещині залучено понад 500 осіб, наступна доба також буде складною

18:48 30.09.2025
В Одесі випала півторамісячна норма опадів, громадський електротранспорт припинив роботу – мер

В Одесі випала півторамісячна норма опадів, громадський електротранспорт припинив роботу – мер

15:14 30.09.2025
Зрадник, що служив окупантам у захопленій херсонській колонії, проведе за гратами 15 років

Зрадник, що служив окупантам у захопленій херсонській колонії, проведе за гратами 15 років

11:55 30.09.2025
Окупанти 30 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, 3 мирних жителів загинули

Окупанти 30 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, 3 мирних жителів загинули

07:43 30.09.2025
Четверо людей, з них двоє діти, загинули внаслідок атаки російського дрона в Сумській області

Четверо людей, з них двоє діти, загинули внаслідок атаки російського дрона в Сумській області

22:22 29.09.2025
Одна людина загинула й одну поранено внаслідок ворожих атак у Сумській області – ОВА

Одна людина загинула й одну поранено внаслідок ворожих атак у Сумській області – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський присвоїв відзнаку "Місто-герой України" 16 містам

Темпи просування окупантів у вересні впали майже вдвічі – DeepState

Вночі знешкоджено 44 БпЛА, проте жодної з 5 випущених ворогом ракет перехопити не вдалося

Пасажирські поїзди продовжують рух до/з Одеси попри негоду, можливі незначні затримки – УЗ

ДСНС: Унаслідок негоди в Одесі загинули дев’ять осіб, з них одна дитина

ОСТАННЄ

Загуменний: Відрядження мали винятково службовий характер, підтверджувальні документи є

У МЗС відбулася зустріч з новим заступником глави дипмісії США в Україні, йшлося і про ситуацію на ЗАЕС

Похолодання продовжиться в четвер, пройдуть дощі, потеплішає у п'ятницю

Понад 200 тис. заявок подано на виплату "Пакунок школяра"

МЗС Естонії: Росія повинна припинити ядерний терор та повернути ЗАЕС під контроль України

Зеленський присвоїв відзнаку "Місто-герой України" 16 містам

Лубінець про зустріч із принцесою Анною: Говорили про українських дітей

Зеленський присвоїв звання Героя України С.Зубкову, О.Покладу, І.Штефку

Окупанти просунулись на 7 кв. км у Дніпропетровській та Запорізькій областях – DeepState

Кількість жертв землетрусу на Філіппінах зросла до 69

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА