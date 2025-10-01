Інтерфакс-Україна
Події
07:46 01.10.2025

ДСНС: Унаслідок негоди в Одесі загинули дев’ять осіб, з них одна дитина

1 хв читати
ДСНС: Унаслідок негоди в Одесі загинули дев’ять осіб, з них одна дитина
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Потужна негода в Одесі та Одеському районі призвела до загибелі дев’яти людей, серед яких одна дитина, майже добу рятувальники ліквідовують її наслідки.

"Всю ніч рятувальники допомагали евакуювати людей з водяних пасток, вилучати автівки, відкачувати воду з будівель та шукати зниклу дівчину, яку знайшли о 7 ранку. На місці пошуку працювала психолог ДСНС", – повідомляє пресслужба ДСНС України.

Всього врятовано 362 особи та евакуйовано 227 транспортних засобів. До робіт залучено 255 рятувальників та 68 одиниць техніки. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.

 

Теги: #постраждалі #одеська_область #негода

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:00 01.10.2025
У Дніпрі кількість постраждалих від атаки зросла до 31, серед них є неповнолітні

У Дніпрі кількість постраждалих від атаки зросла до 31, серед них є неповнолітні

07:21 01.10.2025
Серед шістьох постраждалих від нічних авіаударів по Харкову – працівник поліції

Серед шістьох постраждалих від нічних авіаударів по Харкову – працівник поліції

04:38 01.10.2025
Кількість постраждалих у Харкові зросла до шести, вогнем охоплено 500 кв. м - влада

Кількість постраждалих у Харкові зросла до шести, вогнем охоплено 500 кв. м - влада

03:20 01.10.2025
Щонайменше п’ятеро постраждали внаслідок удару по Харкову, зафіксована пожежа – мер

Щонайменше п’ятеро постраждали внаслідок удару по Харкову, зафіксована пожежа – мер

03:10 01.10.2025
В результаті обстрілів кількість постраждалих у Харкові зросла до 3 - ОВА

В результаті обстрілів кількість постраждалих у Харкові зросла до 3 - ОВА

02:22 01.10.2025
Харків зазнав удару керованою авіаційною бомбою та балістичними ракетами, відомо про двох постраждалих – влада

Харків зазнав удару керованою авіаційною бомбою та балістичними ракетами, відомо про двох постраждалих – влада

21:45 30.09.2025
До ліквідації наслідків негоди на Одещині залучено понад 500 осіб, наступна доба також буде складною

До ліквідації наслідків негоди на Одещині залучено понад 500 осіб, наступна доба також буде складною

20:05 30.09.2025
Кількість постраждалих в Дніпрі зросла до 28, серед них двоє дітей

Кількість постраждалих в Дніпрі зросла до 28, серед них двоє дітей

19:43 30.09.2025
На Харківщині через вибухонебезпечні предмети двоє постраждалих, один з них - рятувальник ДСНС

На Харківщині через вибухонебезпечні предмети двоє постраждалих, один з них - рятувальник ДСНС

18:51 30.09.2025
В Дніпрі вже 20 постраждалих від удару, пошкоджене підприємство

В Дніпрі вже 20 постраждалих від удару, пошкоджене підприємство

ВАЖЛИВЕ

Окупанти за добу втратили 920 осіб та 33 од. спецтехніки - Генштаб

Зеленський: Ситуація на ЗАЕС критична, станція вже тиждень на дизель-генераторах, один з них вийшов з ладу

Кількість постраждалих в Дніпрі зросла до 28, серед них двоє дітей

ГУР повідомляє про евакуацію з Гази 57 людей, з них 48 громадян України

В Дніпрі 12 постраждалих, один у важкому стані – ОВА

ОСТАННЄ

У Німеччині невідомі обстріляли військовий літак C130 піротехнікою після його зльоту

Окупанти завдали понад 500 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області за добу

Конгрес США не встиг ухвалити рішення щодо фінансування, розпочався частковий урядовий шатдаун

Окупанти за добу втратили 920 осіб та 33 од. спецтехніки - Генштаб

1 жовтня: Яке сьогодні свято, все про цей день, знаменні події, іменини, церковне свято

Румунія планує спільне з Україною виробництво оборонних безпілотників

Окупанти втратили 138 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Ворожі авіаудари по Харкову спровокували пожежі,у тому числі на одному з ринків - мер

Сили оборони відбили з початку доби 137 ворожих атак - Генштаб

В Одесі за 7 годин випала майже двомісячна норма опадів — мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА