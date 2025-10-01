ДСНС: Унаслідок негоди в Одесі загинули дев’ять осіб, з них одна дитина

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Потужна негода в Одесі та Одеському районі призвела до загибелі дев’яти людей, серед яких одна дитина, майже добу рятувальники ліквідовують її наслідки.

"Всю ніч рятувальники допомагали евакуювати людей з водяних пасток, вилучати автівки, відкачувати воду з будівель та шукати зниклу дівчину, яку знайшли о 7 ранку. На місці пошуку працювала психолог ДСНС", – повідомляє пресслужба ДСНС України.

Всього врятовано 362 особи та евакуйовано 227 транспортних засобів. До робіт залучено 255 рятувальників та 68 одиниць техніки. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.