Події

20:14 05.07.2022

У Миколаєві ліквідували дві пожежі, які почалися в результаті обстрілу російськими окупантами

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У Миколаєві ліквідували дві пожежі, які почалися в результаті обстрілу російськими окупантами

Співробітники ДСНС у вівторок ліквідували 2 пожежі на військовому та цивільному об'єктах у Миколаєві, які почалися внаслідок обстрілу міста російськими окупантами, повідомляє пресслужба ДСНС.

"Сьогодні росіяни здійснили масований обстріл Миколаєва. Після влучення в об'єкти військової та цивільної інфраструктури виникли дві пожежі", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що перший було ліквідовано на площі 1000 кв. м., до його гасіння залучалося 63 особи та 15 одиниць техніки (з них 51 рятувальник, 13 пожежних та спецавтомобілів Головного управління ДСНС України в Миколаївській області).

Другу пожежу було ліквідовано на площі 120 кв. м., її загасили 14 пожежників та 2 одиниці техніки ДСНС.

 

 

Теги: #дснс #пожежі #миколаївська_область

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