Події

20:10 05.07.2022

Наукова рада Франції попереджає про майбутні нові хвилі пандемії COVID-19

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Наукова рада Франції попереджає про майбутні нові хвилі пандемії COVID-19

Пандемію COVID-19 ще не закінчено – таку думку опублікувала в аналізі епідеміологічної обстановки в країні Наукова рада Франції у зв'язку із сьомою хвилею підваріанту штаму омікрон BA.4/BA.5.

"Потрібно чекати нових хвиль", - попереджає рада, висновки якої цитує канал BFMTV з нагоди розгляду в парламенті проєкту закону про "санітарну безпеку".

Телеканал зазначає, що сьома хвиля COVID-19 накрила Францію, але Наукова рада поки не береться передбачати її можливий подальший розмах.

BFMTV нагадує, що сьома хвиля почалася у Франції наприкінці травня слідом за спалахами епідемій у Південній Африці та Португалії. На думку ради, "ймовірно, що кількість випадків захворювань недооцінюють через деяку втому від декларацій різних дійових осіб".

В очікуванні нових хвиль COVID-19 Наукова рада вважає "бажаним зберігати заходи, що дозволяють забезпечувати ефективне спостереження за поширенням вірусу та захист у найбільш ризикованих місцях для найбільш уразливих людей, продовжуючи при цьому динамічну політику вакцинації".

Як повідомлялося, закон, що готується, передбачає можливість впровадження на кордонах Франції санітарних перепусток. Наукова рада схвалює цей захід, вважаючи його "відповідним у зв'язку з можливим розвитком епідемії".

Раніше у вівторок міністр охорони здоров'я Франції Франсуа Брон повідомив, що за останню добу кількість заражень COVID-19 у країні перевищила позначку 200 тис., інформує "Фігаро".

 

 

Теги: #прогноз #експерти #франція #коронавірус

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