Японія надіслала ООН $17 млн для вирішення проблем із українським зерном

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) заявила у вівторок, що отримала від Японії $17 млн для зберігання українського зерна та збільшення експорту, повідомляє The Guardian.

Організація зазначила, що ці гроші підуть на пластик та модульні контейнери, необхідні для зберігання зерна, які знадобляться після збирання врожаю у липні-серпні.

Українські фермери годують себе та мільйони людей у всьому світі, зазначив представник ФАО.

"Гарантія того, що вони можуть продовжувати виробляти, безпечно зберігати та мати доступ на інші ринки, є життєво необхідною для посилення продовольчої безпеки в Україні, також важливо, щоб країни-імпортери отримували це зерно за прийнятною ціною", - додав представник ФАО.