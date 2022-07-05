Україна отримає десять британських САУ в найближчі дні й тижні - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським повідомив, що Україна отримає 10 британських самохідних артилерійських установок у найближчі дні та тижні.

"Президент Зеленський виклав поточну ситуацію в Україні та останні просування Росії, а прем'єр-міністр проінформував про нову військову техніку Великої Британії, включно з 10 самохідними артилерійськими установками і барожуючими боєприпасами, які надійдуть найближчими днями і тижнями", - йдеться у повідомленні британського уряду.

Щодо зерна, лідери погодилися з важливістю його якнайшвидшого вивезення з України, а прем'єр-міністр заявив, що Велика Британія продовжує тісно співпрацювати з партнерами в наступних кроках і готова надати будь-яку можливу допомогу.

Лідери також обговорили випадки українських бійців британського походження, захоплених російськими військами в останні тижні

Джонсон і Зеленський також обговорили Євробачення-2023, і прем'єр-міністр сказав, що Велика Британія попросила Європейський союз радіомовлення та телебачення розглянути пропозиції України щодо цього заходу.