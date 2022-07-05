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15:57 05.07.2022

По базі окупантів у Мелітополі завдано удару, противник зазнав великих втрат - мер

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По базі окупантів у Мелітополі завдано удару, противник зазнав великих втрат - мер

Щонайменше 200 російських окупантів були знищені та майже 300 дістали поранень у результаті удару українськими Збройними силами по базі противника в окупованому м. Мелітополь Запорізької області у ніч проти 3 липня, повідомив мер міста Іван Федоров.

"З 2 до 3 числа вночі було знищено одну із військових баз, яка розміщувалась на території міста Мелітополя. Я впевнений, що надовго її вивели з ладу і рашисти не зможуть відновити її роботу повноцінно ще довго. Варто зазначити, що під час знищення цієї бази було знищено склади з боєприпасами, склади з паливно-мастильними матеріалами, казарми з рашистами, а також багато суміжних будівель", - сказав Федоров в ефірі національного телемарафону.

За його словами, російські окупанти під час ліквідації цієї військової бази зазнали значних втрат. "Понад 200 рашистів було повністю знищено - це не за офіційною, але за досить достовірною інформацією. Там майже 300 рашистів було поранено, повністю було перекрито рашистський госпіталь, який вони розгорнули на частині наших медичних закладів", - сказав мер Мелітополя.

Також він нагадав, що неподалік Мелітополя було підірвано залізничний міст, яким російські загарбники перевозили зброю та військову техніку на фронт. "За версією рашистів, звісно, міст сам упав і жодного протистояння немає, але, звісно, це та робота, яка проводиться силами спротиву для того, щоб повністю обмежити постачання важкого озброєння, постачання боєприпасів до лінії бойових дій у Запорізькій та Донецькій областях", - розповів Федоров.

Теги: #мелітополь #знищення #окупанти

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