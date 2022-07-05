Британія включить протидію дезінформації до законопроєкту про безпеку в інтернеті

До законопроєкту, який готує влада Великої Британії, про безпеку в інтернеті, увійде положення, яке зобов'язує технологічні компанії "захищати користувачів інтернету від дезінформації, що становить загрозу для британського суспільства і демократії", повідомляє The Guardian.

Газета пише, що закон вимагатиме від платформ соціальних мереж, відео та пошукових систем вжити заходів щодо "мінімізації впливу на людей дезінформації, яка підтримується іноземними державами і спрямована на втручання у справи Великої Британії".

"Тому ми посилюємо засоби захисту безпеки в Інтернеті, щоб компанії, які працюють у соціальних мережах, виявляли та викорінювали дезінформацію", - цитує видання британського міністра культури, цифрових технологій ЗМІ та спорту Надін Доріс.