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21:30 04.07.2022

Зеленський підписав указ про створення 14 військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області

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Зеленський підписав указ про створення 14 військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 4 липня, підписав указ про утворення 14 військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області.

Відповідний указ №469/2022 опубліковано на сайті глави держави.

На виконання закону України "Про правовий режим воєнного стану" президент ухвалив утворити: Бахмутську міську військову адміністрацію Бахмутського району Донецької області; Великоновосілківську селищну військову адміністрацію Волноваського району; Званівську сільську військову адміністрацію Бахмутського району; Комарську сільську військову адміністрацію Волноваського району.

Також глава держави ухвалив утворити Краматорську міську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області; Курахівську міську військову адміністрацію Покровського району; Лиманську міську військову адміністрацію Краматорського району; Миколаївську міську військову адміністрацію Краматорського району; Святогірську міську військову адміністрацію Краматорського району; Сіверську міську військову адміністрацію Бахмутського району; Соледарську міську військову адміністрацію Бахмутського району; Часовоярську міську військову адміністрацію Бахмутського району; Черкаську селищну військову адміністрацію Краматорського району та Шахівську сільську військову адміністрацію Покровського району.

Генеральному штабу Збройних сил України, Донецькій обласній державній адміністрації доручено здійснити згідно із Законом України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані із заснуванням військових адміністрацій, зазначених у статті 1 цього указу.

 

 

Теги: #військові #адміністрації #донецька_область

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