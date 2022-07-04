На Харківському напрямку проведено успішну операцію, на Ізюмському знищено ворожий склад з боєприпасами

У результаті ворожих обстрілів сел.Кутузівка Харківської області вдень 4 липня було поранено пенсіонерку, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Сьогодні вдень внаслідок обстрілів у Кутузівці поранено 81-річну жінку", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що протягом останнього тижня російські окупаційні війська активно завдають ракетних ударів по Харкову, під постійними обстрілами знаходяться Чугуївський, Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони області.

"За даними поліції, за тиждень від обстрілу ворога, на жаль, загинули 30 мирних жителів Харківщини... Це військовий тероризм росіян!", - зазначив Синєгубов.

Водночас він наголосив на успіхах захисників Харківщини.

"Хочу окремо подякувати 228 батальйону 127 бригади тероборони Харкова, які провели на Харківському напрямку успішну операцію. Не втративши жодного воїна, вони знищили велику кількість живої сили противника та його броньованої техніки. На Ізюмському напрямку у нас також є успіхи – знищено черговий російський склад з боєприпасами. Віримо у ЗСУ, вони щодня наближають нашу перемогу!" - написав Синєгубов.