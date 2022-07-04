У Держмитниці повідомляють про викриття махінацій із ввезенням бронежилетів на 3 млн грн

Посадовці Київської митниці зафіксували спробу столичних підприємців ввезти на підставі підроблених документів майже 400 бронежилетів із балістичними пластинами IV класу захисту загальною вартістю понад 3 млн грн, повідомляє пресслужба Державної митної служби України у понеділок.

"На цю партію бронежилетів ділки надали митному контролю Сертифікат кінцевого споживача, нібито виданий підрозділом військового формування. Однак під час перевірки Сертифікату митники з'ясували, що дане військове формування цей документ не видавало, відповідно, товар не замовляло. Отже, Сертифікат, наданий як підстава" для митного оформлення бронежилетів, підроблений, щоб уникнути державного контролю при ввезенні цих товарів", - йдеться в повідомленні.

Київська митниця склала протокол про порушення митних правил, бронежилети у комплекті із пластинами вилучено до винесення судом рішення у справі.