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20:26 04.07.2022

Президент України та прем'єр Швеції погодили спільну заяву

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Президент України та прем'єр Швеції погодили спільну заяву

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Магдалена Андерссон погодили у понеділок у Києві спільну заяву.

"Це перший документ в історії двосторонніх відносин між країнами. У ньому зафіксовано ключові питання для обох країн. Це стосується, зокрема, двосторонньої співпраці, співпраці у сфері атомної енергетики та енергоефективності, фінансової підтримки для України", - сказав Зеленський журналістам після зустрічі. яка відбулася у понеділок у Києві.

"Ми обговорили розробку посилених санкцій проти Російської Федерації", – сказав президент.

Він також привітав Швецію з історичним рішенням щодо вступу до НАТО за прискореною процедурою. "Україна взяла до відома це рішення і цю процедуру. Ми підтримуємо ваш вибір колективних гарантій безпеки", - сказав Зеленський.

 

 

Теги: #україна #зустріч #керівництво #швеція

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