Зеленський привітав поліцейських із професійним святом та вручив нагороди

Президент України Володимир Зеленський у День Національної поліції зустрівся з правоохоронцями, вручив державні нагороди та присвоїв спеціальні звання, повідомляється на сайті глави держави у понеділок.

"Для мене сьогодні честь бути тут і вітати вас із вашим професійним святом – Днем національної поліції України. Робота поліцейських завжди була і буде основою для правопорядку в нашій державі. Це велика відповідальність, але, я вважаю, і великий шанс присвятити себе такій професії, без якої цивілізоване людство, цивілізоване життя на основі закону неможливі", - йдеться у відео, поширеному у телеграм-каналі глави держави у понеділок.

"Максимальна безпека для України, а також розвиток Національної поліції як один із елементів національної безпеки – це, безумовно, пріоритет для нашої держави", - наголосив Зеленський.

Як повідомляється на сайті глави держави, президент подякував правоохоронцям за їх сумлінну працю на благо українського суспільства і зазначив, що українським поліцейським нині також доводиться документувати воєнні злочини армії РФ.

"Національна поліція розпочала понад 20 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російських військових. Я вдячний вам за цю важливу роботу. Бо покарання окупантів за все, що вони наробили проти громадян України, є нашим національним завданням", – зазначив глава держави.

Він також наголосив на важливості вирішення проблем модернізації матеріально-технічної бази Нацполіції та забезпечення правоохоронців житлом. "Розв'язання цих та інших проблем обов’язково стане частиною нашого відновлення після війни", - наголосив Зеленський.