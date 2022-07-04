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17:33 04.07.2022

У мобілізації жінок в Україні потреби немає, обмежень щодо перетину кордону для них немає і не планується – заступник міністра оборони

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У мобілізації жінок в Україні потреби немає, обмежень щодо перетину кордону для них немає і не планується – заступник міністра оборони

Збройні сили України наразі не потребують примусової мобілізації жінок, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"З 24 лютого жодної жінки примусово в нас не мобілізували, як власне і до того - з 2014 року… Жодних обмежень, пов'язаних з мобілізацією, для перетину кордону щодо жінок немає і станом на зараз такі обмеження не плануються", - написала Маляр у фейсбуці.

За її словами, інформація про мобілізацію жінок в Україні є недостовірною і була запущена в російському медіапросторі, проте згодом була підхоплена і в Україні. Маляр закликала не спекулювати на цій темі під час війни.

 

 

Теги: #війна #міноборони #жінки #мобілізація

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